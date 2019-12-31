Политика

РБКРБКЗеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook. Они «поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря», — отмечается в сообщении.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

URA.Ru06:14

Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Rambler News Service05:16

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК05:25

Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

Комсомольская правда05:20

Зеленский поговорил с Путиным

Lenta.ru05:17

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия05:28

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
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Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру 01:56
Общество

В мире начали отмечать наступление Нового года

Говорит Москва 05:07
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Общество

ЗАГС Петергофа отказался поженить Деда Мороза и Снегурочку

Как сообщает издание "Фонтанка", Светлана и Сергей пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
РЕН ТВ 07:44
Армия и оружие

Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии

Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
OAnews 28 декабря в 03:18
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Политика

Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Известия 14:40
Политика

Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Национальная служба новостей 05:56
Политика

Посольство США поприветствовало газовый контракт РФ и Украины

Посольство США в Киеве поприветствовало подписание контракта на продолжение транзита газа между Россией и Украиной.
ФАН 12:14
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 12:56
Экономика

В России начинают действовать новые акцизы на виноград и виноматериалы

Новые акцизы на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также единая ставка на вино и шампанское без разделения на продукцию российского и нероссийского производства начинают действовать в РФ с 1 января 2020 года.
ТАСС 16:12
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 06:28
Футбол

Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо

Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Чемпионат 08:50
Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 08:55
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Хоккей

Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Чемпионат вчера в 16:30
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Здоровье

Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru 04:46
Происшествия

Путин наградил посмертно омского подростка, спасавшего утопающих

Радио Комсомольская правда 09:21
Происшествия

Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге

Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.
РБК вчера в 03:06
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Происшествия

На греческий танкер совершено нападение у берегов Камеруна

Рано утром во вторник в Камеруне было совершено на греческий танкер "Happy Lady" было совершено нападение.
ANNA-News 06:53
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:13
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
ГЛАС.RU 04:39
Происшествия

МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.
РБК 15:43
Общество

Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел

Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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