Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.

Общество Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.

Общество Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Шоу-бизнес Волочкова поздравила поклонников из Таиланда в образе Снегурочки Волочкова заявила, что украсит Пхукет на Новый год Кроме того, некоторых пользователей Instagram удивил выбор Анастасии относительно страны для отдыха.

Общество Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Политика В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.

Политика Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.