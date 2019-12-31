Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.
Читать в источнике
Комментировать201

Подробнее о событии

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

RT на русском09:04

Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

Комсомольская правда05:20

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия05:28

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК05:25

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

URA.Ru06:14

Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Rambler News Service05:16

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

Uznayvse.ru 12:24
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Кино

Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
РЕН ТВ 09:09
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
Известия 14:48
Политика

Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Военное дело вчера в 13:59
Футбол

Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Матч ТВ 12:09
Общество

Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
РИА Новости 10:26
Общество

Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели

Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
REGNUM 13:38
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Шоу-бизнес

Волочкова поздравила поклонников из Таиланда в образе Снегурочки

Волочкова заявила, что украсит Пхукет на Новый год Кроме того, некоторых пользователей Instagram удивил выбор Анастасии относительно страны для отдыха.
SM News 12:44
Армия и оружие

США направят дополнительные силы на защиту своего посольства в Ираке

США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Коммерсантъ 11:51
Общество

Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Спорт-Экспресс 08:20
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Пятый канал 02:10
Кино

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru вчера в 00:04
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости вчера в 04:50
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Политика

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:30
Политика

В Кремле уточнили, почему Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

Российский Диалог вчера в 06:21
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 03:41
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Известия 02:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января

Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Известия вчера в 10:39
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Космос

Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну

В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
REGNUM 29 декабря в 07:40
Происшествия

В Москве из-за встречи с муниципальным депутатом задержали сотрудников ГБУ «Жилищник»

В отделе полиции оказалось около 30 работников, которых позже начали отпускать.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное