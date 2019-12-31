Политика
ПрофильПутин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе Киева. Отмечается, что в ходе беседы президенты подчеркнули важность сделки по транзиту газа, которую накануне заключили Россия и Украина.
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Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел
Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Политика
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
Технологии
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Политика
В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik
Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Происшествия
В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате
В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Общество
Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк
Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Здоровье
Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино
30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Кино
Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»
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