Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе Киева. Отмечается, что в ходе беседы президенты подчеркнули важность сделки по транзиту газа, которую накануне заключили Россия и Украина.

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону

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