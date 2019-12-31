Политика

ПрофильПрофильПутин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели 31 декабря телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе Киева. Отмечается, что в ходе беседы президенты подчеркнули важность сделки по транзиту газа, которую накануне заключили Россия и Украина.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Путин и Зеленский пообщались по телефону

Газета.Ru07:20

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Москва 2406:18

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

РИА Новости05:41

Президенты Украины и России поговорили по телефону

ТАСС05:47

Путин и Зеленский обсудили договор по транзиту газа

News.ru05:47

Зеленский напросился к Путину на новогоднее поздравление: В Кремле назвали темы разговора лидеров

Царьград05:58

Кремль прокомментировал беседу Путина и Зеленского

REGNUM05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Коммерсантъ 11:31
Общество

Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел

Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 11:48
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Политика

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
News.ru 08:51
Технологии

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru 28 декабря в 09:29
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов

Lenta.ru 10:07
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Общество

Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
РИА Новости 10:26
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Мой Брянск вчера в 11:13
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Происшествия

В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали.
РБК 12:27
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Общество

В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку

В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Lenta.ru 13:54
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru 12:24
Общество

Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк

Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Газета.Ru 05:47
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Здоровье

Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Владимирские новости 29 декабря в 16:06
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия 08:57
Кино

Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»

ИА InterMedia вчера в 08:48
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия вчера в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное