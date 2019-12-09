Политика

ИнфоросПутин и Зеленский пожали друг другу руки

Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
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Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:39

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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

РИА Новости12:46

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

ТАСС11:39

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Российская газета12:03

Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

Комсомольская правда11:54

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Газета.Ru11:44

Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

RT на русском11:44

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

РБК12:09
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
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