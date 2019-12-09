Политика

ИнфоросПутин и Зеленский пожали друг другу руки

Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАСС11:39

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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

РИА Новости12:46

Путин и Зеленский при встрече пожали друг другу руки — Песков

REGNUM12:58

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Российская газета12:03

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Газета.Ru11:44

Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

RT на русском11:44

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

ТАСС11:39

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

РБК12:09
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Политика

Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госновости 16:13
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Политика

«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Политическая Экспертиза 18:29
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Общество

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

ТАСС 17:28
Политика

Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
РИА Новости 18:27
Политика

Путин рассказал об итогах «нормандского саммита»

Страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина — по итогам саммита в Париже договорились о неукоснительном выполнении Минских соглашений, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Rambler News Service 17:55
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 05:21
Хоккей

Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка

ProstoProSport вчера в 23:14
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Известия 17:50
Гаджеты

Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети

Актуальные Новости 01:37
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Армия и оружие

Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган

Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 15:25
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU 11:33
Армия и оружие

В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Известия 05:45
Политика

Трамп: Джулиани удалось многое выяснить при расследовании на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его адвокату Руди Джулиани удалось многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования на Украине, данной информацией с президентом он, однако, не делится.
RT на русском 07 декабря в 18:25
Политика

Асад уточнил, из-за чего в Сирии началась война

Сирийский лидер уточнил, что экстремизм в регионе возник в конце 1960-х, а окончательно в виде ваххабитской идеологии укоренился в 1980-е.
Московский Комсомолец 15:24
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Политика

Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас

Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
РИА Новости 18:30
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Хоккей

СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Sports.ru 14:00
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
РИА Новости 18:30
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
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ЧП с автобусом. Малахов накопал 7 сенсаций

Чита.Ру 08:04
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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