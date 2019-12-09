Президенты РФ и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - перед началом переговоров в "нормандском формате" обменялись рукопожатием. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

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