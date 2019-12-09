Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля.
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

РИА Новости12:46

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

РБК12:09

Кремль прокомментировал предложение перенести время встречи Путина и Зеленского

Lenta.ru11:09

Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

RT на русском11:44

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

ТАСС11:39

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Газета.Ru11:44

Путин и Зеленский при встрече пожали друг другу руки — Песков

REGNUM12:58
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
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Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ 15:44
Волейбол

СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Sportbox.RU 15:20
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Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

RT на русском 15:18
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Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости вчера в 17:41
Политика

Путин и Зеленский договорились об обмене пленными

Russia News 16:37
Авто

Богатый кроссовер Genesis привезут в Россию в 2020 году

По официальной информации речь идет о кроссовере GV80, который был уже показан нам фотошпионами.
SpeedMe 13:08
Спорт

Губерниев прокомментировал решение WADA по отстранению России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Москва 24 06:19
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Общество

Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Бирмингеме рождественское граффити.
Афиша Daily 14:34
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
РБК 16:01
Политика

Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи

Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
Украина.ру 16:07
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Футбол

«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Происшествия

В брянской колонии забили заключенного до смерти

Наш Брянск.Ru 12:26
Гаджеты

СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Культура

«Роман, написанный рукой гения»: Впервые молдавский певец Дан Балан и Тина Кароль откровенно рассказали о своих взаимоотношениях

Украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан впервые прокомментировали свои отношения.
КП - Молдова 17:00
Кино

Эмма Уотсон заправила платье в сапоги

Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
SM News вчера в 14:39
Происшествия

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Известия 09:51
Авто

Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser

Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
Известия 06:01
Политика

В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Газета.Ru вчера в 06:58
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек 09:16
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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