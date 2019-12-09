Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский пожали друг другу руки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля.
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Армия и оружие
Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе
Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Политика
Путин и Зеленский договорились об обмене пленными
Авто
Богатый кроссовер Genesis привезут в Россию в 2020 году
По официальной информации речь идет о кроссовере GV80, который был уже показан нам фотошпионами.
Спорт
Губерниев прокомментировал решение WADA по отстранению России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Общество
Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Бирмингеме рождественское граффити.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Политика
Пока без выборов. Журналистка поделилась информацией об итогах нормандской встречи
Журналистка Алеся Бацман, которая присутствует в Елисейском дворце, где проходит саммит лидеров «нормандского формата», сообщила первые итоги переговоров.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Футбол
«Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей Головина за клуб
В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
В брянской колонии забили заключенного до смерти
Гаджеты
СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения
Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Культура
«Роман, написанный рукой гения»: Впервые молдавский певец Дан Балан и Тина Кароль откровенно рассказали о своих взаимоотношениях
Украинская певица Тина Кароль и молдавский артист Дан Балан впервые прокомментировали свои отношения.
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Авто
Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser
Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.