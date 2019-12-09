Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля.
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Путин и Зеленский пожали друг другу руки

РИА Новости12:46

Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

RT на русском11:44

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Российская газета12:03

Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями

Комсомольская правда11:54

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Газета.Ru11:44

Путин и Зеленский пожали руки перед саммитом в «нормандском формате»

РБК12:09

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием перед началом переговоров «четверки»

ТАСС11:39
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RT на русском 11:52
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