Политика
RT на русскомПутин и Зеленский обменялись рукопожатиями
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, это первый личный контакт лидеров двух стран.
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Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
В Сеть попали кадры предстоящего фантастического боевика «Годзилла против Конга», запечатлевшее схватку двух гигантских монстров.
Политика
Зеленский прибыл на саммит в нормандском формате
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Экономика
К россиянам вернулась потребительская уверенность
Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Политика
Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Спорт
В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России
В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Бенну классифицировали как активный астероид
Здоровье
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака.
Здоровье
Медведев утвердил программу гарантий бесплатной медпомощи на три года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в стране на ближайшие три года.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Sony выпустила первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» - продолжения классических «Охотников за привидениями», которое игнорирует фильм-перезапуск.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
«Макрон и Меркель умывают руки?»: В Киеве оценили новый график в Париже
Издание «Европейская правда», корреспондент которого работает в Париже, сообщает, что французская сторона уже признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от вранья
Чтобы опровергать многочисленные слухи Федор Добронравов создал страничку в Instagram, где планировал общаться с поклонниками напрямую, но из-за плотного графика он делает это не часто.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Спорт
Норвегия хочет добиться отстранения России от Кубка мира по лыжам
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Ресте заявил, что будет добиваться отстранения России от Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Футбол
РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года
Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ".
Технологии
GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий
CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.