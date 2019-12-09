Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет ТАСС, это первый личный контакт лидеров двух стран.

Экономика К россиянам вернулась потребительская уверенность Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.

Авто Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.

Политика Евросоюз разработает свой аналог американского «акта Магнитского» Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Общество Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов устал от вранья Чтобы опровергать многочисленные слухи Федор Добронравов создал страничку в Instagram, где планировал общаться с поклонниками напрямую, но из-за плотного графика он делает это не часто.