Политика
ИА DixiNews // Новости МосквыПутин и Зеленский провели срочный телефонный разговор
Лидеры стран связались по инициативе украинской стороны. Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает РИА Новости 14 февраля со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
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с чего всё началось
Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — сказано в сообщении.News.ru07:54
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