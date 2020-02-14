с чего всё началось

Лидеры стран связались по инициативе украинской стороны. Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает РИА Новости 14 февраля со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Политика В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.

Авто Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в РФ Продажи Skoda Karoq начались в РФ с предложения дилерами версии кроссовера, оснащенной турбированным двигателем объёмом 1,4 л и мощностью 150 «лошадей».

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Хоккей Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.

Происшествия Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Здоровье В Махачкале открыли республиканский онкологический диспансер Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и располагает стационаром на 40 коек.