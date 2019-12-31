Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора дали положительную оценку заключённой сделке по транзиту газа, а также обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

РИА Новости05:41

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Зеленский напросился к Путину на новогоднее поздравление: В Кремле назвали темы разговора лидеров

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Президенты Украины и России поговорили по телефону

ТАСС05:47

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

RT на русском09:04

Путин и Зеленский дали позитивную оценку обмену Киевом и Донбассом удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех»

ТК Звезда05:40

Кремль прокомментировал беседу Путина и Зеленского

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Газета.Ru 09:42
Происшествия

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В Майами (штат Флорида, США) возле одного из отелей обнаружили мертвым российского пилота, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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Политика

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США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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Газета.Ru вчера в 08:52
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Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
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Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
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С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
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Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
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«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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