Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский провели телефонный разговор

В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

RT на русском09:04

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

URA.Ru06:14

Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Rambler News Service05:16

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК05:25

Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

Комсомольская правда05:20

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия05:28

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
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"Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова оба корабля будут приняты в состав Военно-Морского Флота и пополнят надводную составляющую Черноморского флота", - отметил он.
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