Политика
RT на русскомПутин и Зеленский провели телефонный разговор
В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями.
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Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Фигурное катание
Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своем шоу
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своем ледовом шоу "Волшебник страны Оз", передает "Чемпионат.com".
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Авто
В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan
Российские дизайнеры «примерили» бюджетному автомобилю кузов лифтбек.
Армия и оружие
В ЦВО рассказали о боевом дежурстве 11 тыс. военных в новогоднюю ночь
Около 11 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба ЦВО.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Политика
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта
«Роскосмос» ведёт переговоры с Индонезией об отправке космонавта, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Теннис
Медведев, Хачанов и Сафин прогулялись по пляжу в Перте
Сборная России в составе Даниила Медведева, Карена Хачанова и капитана Марата Сафина посетила пляж Коттесло в австралийском Перте.
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку голубого топлива еще на один год.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ погубил бы Марадону, Пеле и Мальдини»
Известный агент Мино Райола считает, что сегодняшний «Манчестер Юнайтед» способен разрушить карьеру даже великих футболистов.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США
Российские власти смогли быстро задержать подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, считает президент США Дональд Трамп.
Политика
Трамп назвал дату подписания договора по первой фазе сделки с Китаем
Трамп По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже.
Армия и оружие
Новый корабль с «Калибрами» примут в состав Черноморского флота
"Приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова оба корабля будут приняты в состав Военно-Морского Флота и пополнят надводную составляющую Черноморского флота", - отметил он.