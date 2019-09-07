Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский и украинский лидеры позитивно оценили состоявшееся в субботу одновременное освобождение заключенных.
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Кремль: Путин и Зеленский обсудили по телефону предстоящий нормандский саммит
Комсомольская правдавчера в 15:53
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение с Украиной о правовом положении граждан
По словам Москальковой, соглашение Москвы и Киева об урегулировании правового положения граждан позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении украинцев и россиян уголовное преследование.
ФАН 02:40
Хоккей
Козун дисквалифицирован на два матча КХЛ за атаку на арбитра
Нападающий магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча за атаку на арбитра во время встречи регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным "Витязем", сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 02:47
Политика
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал.
Известия 02:37
Политика
Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в Москве. Они продолжат свою работу до 20:00.
RT на русском 01:14
Политика
За ходом выборов губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области следит 31 наблюдатель
В Псковской области 8 сентября, в единый день голосования, открылись 15 экстерриториальных избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга.
Псковское агентство информации 02:22
Футбол
РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года
ТАСС вчера в 17:25
Политика
В Севастополе открыты все избирательные участки — Севгоризбирком
По словам главы Севгоризбиркома, типография, печатавшая бюллетени, допустила техническую ошибку.
Севастополь.ру 02:30
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Театры
Жителей Серпухова порадуют оперой у стен мужского монастыря
Серпуховичам покажут «Мазепу» Чайковского. Любителей классики ждет опера у стен мужского монастыря.
Невские Новости 01:54
Единоборства
Чемпионский бой Бейдера и Конго признан несостоявшимся
Бейдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, а затем перевёл бой в партер, где занял доминирующую позицию, но случайно ткнул пальцем в глаз Конго, после чего тот не смог продолжить поединок по решению врача.
News.ru 00:34
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru 06 сентября в 23:37
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
В Абу-Даби на турнире UFC 242 россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг).
Коммерсантъ вчера в 16:44
Политика
В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной
Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса 06 сентября в 07:44
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Киркоров и Панайотов пришли на открытие пироговой лавки Лепса
В минувшую субботу на Мясницкой улице в российской столице открылась первая пироговая лавка, владельцем которой является знаменитый певец Григорий Лепс.
Дни24 00:43
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
Электричество на Левом берегу Омска отключилось из-за удара молнии
Как ранее сообщал Город55, 7 сентября омский аэропорт, включая жителей нескольких домов в Кировском округе, остались на несколько часов без электричества.
Город55.ру 01:41
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Армия и оружие
Где находится главная база российского флота
Парламентская газета вчера в 17:22
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Футбол
Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
В провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады более 300 тысяч местных жителей остались без электричества из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 21:39