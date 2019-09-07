Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

РИА Новости16:02

Путин и Зеленский обсудили подготовку саммита «нормандской четверки»

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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

RT на русском15:48

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Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского

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