Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Зеленский провели телефонный разговор

В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

RT на русском09:04

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

URA.Ru06:14

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК05:25

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия05:28

Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

Комсомольская правда05:20

Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Rambler News Service05:16

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
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Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
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Продюсер и автор сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал о сроках выхода второго сезона, сообщает Газета.ru.
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Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
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«Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали межоператорское соглашение по транзиту газа через Украину после 31 декабря 2019 года 30 декабря (31 декабря мск).
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Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»

Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
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В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
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Газета.Ru вчера в 09:52
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Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России.
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
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В Саратовской области опрокинулся микроавтобус

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В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
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Неизвестные 13 раз ударили ножом пассажира автобуса в Новой Москве

В Новой Москве двое неизвестных устроили поножовщину в автобусе.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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