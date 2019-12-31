В канун Нового 2020 года президенты России и Украины провели телефонный разговор. Инициатором беседы выступил Владимир Зеленский. Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Поляки потребовали от Израиля отменить выступление Путина Президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Израиле в январе 2020 года.

Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в убийстве следователя Бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает СК РФ.

Авто Вводится новый запрет для автомобилистов С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.

Политика Украина и Словакия подписали соглашение по транзиту газа «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали межоператорское соглашение по транзиту газа через Украину после 31 декабря 2019 года 30 декабря (31 декабря мск).

Политика Польские евреи ответили Путину на слова об «антисемитской свинье» Польский председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих раскритиковали слова Владимира Путина о после Польши в Третьем рейхе Юзефе Липском и о роли Польши в начале Второй мировой войны, пишет Rzech Pospolita.