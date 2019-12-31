Политика
ФАНПутин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора Зеленский и Путин подчеркнули значимость контракта по транзиту российского газа через Украину, рассчитанного на пять лет.
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Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
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Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Происшествия
МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе
В результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии погиб инспектор по исполнению административного законодательства отдела ГИБДД старший лейтенант полиции, сообщается на сайте МВД России.
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
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В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
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Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
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Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
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Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
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Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
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Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Экономика
В России вырастут цены на алкоголь
С 1 января в России вырастут акцизы на алкоголь, а также минимальные розничные цены на ряд алкогольной продукции, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
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Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
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Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Авто
Концепт Imagine by Kia пойдёт в серию через 2 года
О решении запустить в серию автомобиль, очень похожий на концепт Imagine by Kia рассказал директор европейского отделения Kia Motors Эмилио Эррера.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Происшествия
90 человек погибли в результате взрыва в Сомали
Мэр Могадишо Омар Филиш в комментарии Dalsan указал, что среди погибших были студенты университета Бенадир.