Политика
ФАНПутин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора Зеленский и Путин подчеркнули значимость контракта по транзиту российского газа через Украину, рассчитанного на пять лет.
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Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Общество
Лукашенко пообещал белорусам яркую политическую жизнь
По словам Лукашенко, недавние «парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны».
Технологии
Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю
Считается, что темная материя составляет около 90 процентов массы Вселенной; ее гравитационное влияние на космические объекты поддается измерению, однако наблюдать саму темную материю мы не можем – она не излучает света и не взаимодействует с ним.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент Швеция (1А) – Россия (4В) Финляндия (2А) – Чехия (3В) США (1В) – Словакия (4А) Канада (2В) – Швейцария (3А) Расклады на заключительный день группового этапа Группа A В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Политика
Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Шоу-бизнес
Бузова презентовала клип на песню «Мандаринка»
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов
Отметила Регина Тодоренко в своих итогах за год, что она побывала в семи разных странах за эти 12 месяцев, а также по ее словам, смогла довести отношения с мужем, Владом Топаловым, до идеала.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Гаджеты
Продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20 стартовали в РФ
Авто
ГИБДД: новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня
Российским автомобилистам рассказали о поправках в Правила дорожного движения, которые вступили в силу с сегодняшнего дня, то есть с 1 января 2020 года, сообщает PRIMPRESS.
Футбол
Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»
Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Единоборства
Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева
Политика