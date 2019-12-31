Политика

ФАНФАНПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора Зеленский и Путин подчеркнули значимость контракта по транзиту российского газа через Украину, рассчитанного на пять лет.
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Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.
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Продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20 стартовали в РФ

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Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

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В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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