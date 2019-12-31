Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом

Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
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Путин и Зеленский обсудили договор по транзиту газа

News.ru05:47

Путин и Зеленский пообщались по телефону

Газета.Ru07:20

Президенты Украины и России поговорили по телефону

ТАСС05:47

Президент России Владимир Путин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом

Эхо Москвы08:31

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

РИА Новости05:41

Кремль прокомментировал беседу Путина и Зеленского

REGNUM05:40

Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом

Lenta.ru05:35
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко за год похудела на 18 килограммов

Shraibikus News 05:31
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Происшествия

Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге

Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Аргументы и Факты вчера в 05:13
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели 05:39
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
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Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Газета.Ru 05:25
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 29 декабря в 05:19
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Энергетика

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАСС 04:11
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
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Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости 08:24
Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков декабря

Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
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Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
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Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года

Piter.tv 28 декабря в 08:53
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Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.
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Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок

Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Газета.Ru вчера в 08:52
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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