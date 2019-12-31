Российский лидер впервые с 2013 года поздравил президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом

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