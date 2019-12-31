Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.

Политика Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции.

Общество Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева в разговоре с RT рассказала, что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Общество Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в ходе обсуждения поставок цитрусовых из КНР в Россию Россельхознадзор отметил, что «принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность».

Общество В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Политика Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.

Здоровье В Ардоне открыли после реконструкции районную больницу Центральная районная больница Ардона открылась перед Новым годом после масштабной реконструкции, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".