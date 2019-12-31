Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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