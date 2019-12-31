Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.
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Единоборства
Президент UFC назвал три цели Макгрегора на 2020 год
Театры
Новым худруком «Современника» станет режиссер Виктор Рыжаков
Политика
Госдеп прокомментировал морские учения Ирана, Китая и РФ
Россия, Китай и Иран в Индийском океане ставят на место Америку Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что РФ и Китай должны не проводить учения с Ираном, а вводить против него санкции.
Общество
Эндокринолог рассказала, что лучше есть первого января
Заведующая отделением профилактики и терапии эндокринопатий Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Лариса Савельева в разговоре с RT рассказала, что утром первого января необходимо легко позавтракать, после чего выйти на прогулку.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Наука
Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды
Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Россельхознадзор введёт ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в ходе обсуждения поставок цитрусовых из КНР в Россию Россельхознадзор отметил, что «принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность».
Политика
Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
Запрос в парламент Турции об отправке турецких вооруженных сил в Ливию поступил в понедельник, передает телеканал TRT.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Общество
В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года
Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Здоровье
В Ардоне открыли после реконструкции районную больницу
Центральная районная больница Ардона открылась перед Новым годом после масштабной реконструкции, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал
Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.