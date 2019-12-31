Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.

Политика Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Экономика Банковские переводы по номеру телефона стали платными Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Кино СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.