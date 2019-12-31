Политика
РИА НовостиПутин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева.
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Политика
Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством
Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Samsung создал первый в мире телевизор без рамок
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Кино
Создатель «Мандалорца» рассказал, когда выйдет второй сезон сериала
Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал, когда выйдет второй сезон сериала вселенной «Звёздных войн».
Экономика
Зарубежные вложения в экономику РФ возросли на 70% несмотря на санкции
Вложения зарубежных инвесторов в российскую экономику в 2019 году увеличились на 70% и составили более 280 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Здоровье
В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Хоккей
«Все соперники настраиваются на нас как на чемпионов»
2019 год стал триумфальным для хоккейного ЦСКА, который впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.