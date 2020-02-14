Политика

REGNUMREGNUMПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины. Стороны обсудили выполнение Украиной договорённостей, достигнутых в ходе саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.
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Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — сказано
 в сообщении.
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