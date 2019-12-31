Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

URA.Ru06:14

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

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Зеленский поговорил с Путиным

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Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

РБК05:25

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
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Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
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Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

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Разработчики выпустили первый трейлер будущей игры «Корсары: Чёрная метка», а также запустили сайт с информацией о проекте.
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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В Саратовской области опрокинулся автобус

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Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году

Представители немецкой компании BMW рассказали о новинках, которые будут представлены в России в следующем году.
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Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году

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В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки 29 декабря в 11:08
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«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве.
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Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
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В Германии показали пикап BMW X7

Компания BMW показала концептуальную версию пикапа, который создали на базе кроссовера X7. Автомобиль существует в единственном экземпляре.
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В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

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Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
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Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
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В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
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Европе предрекли климатическую катастрофу

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Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
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Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
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Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
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Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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