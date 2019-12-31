Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.

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