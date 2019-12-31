Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

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Путин и Зеленский обменялись новогодними поздравлениями

Rambler News Service05:16

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Коммерсантъ05:44
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Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
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«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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