Политика
ИзвестияПутин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщили в телеграм-канале офиса президента Украины во вторник, 31 декабря.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
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Особое мнение: Константин Ремчуков
М. Максимова― Последний раз вы свое мнение высказываете в этом уходящем 2019 году. Поэтому это хороший повод подвести итоги.
Футбол
Ветеран «Зенита»: «Клуб АПЛ был готов заплатить 5 миллионов евро за Мака, но Семак сказал, что игрок ему нужен»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев заявил, что полузащитник команды Роберт Мак мог перейти в один из клубов чемпионата Англии прошлой зимой.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Кино
Съемки фильма «Майор Гром. Чумной Доктор» завершены
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Индексация пенсий с января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
Запланированная на 1 января будущего года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона российских граждан.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Происшествия
На Ставрополье вынесли приговор облившему кислотой девушек студенту
Политика
Медведев назвал «компромиссом» газовый контракт с Украиной
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил подписание комплекса соглашений с Украиной по транзиту газа.
Авто
Представлен купеобразный электрический паркетник Nio EC6
В первом случае пробег на одной зарядке по циклу NEDC составляет 425 — 435 км (в зависимости от мощности), а во втором — 605 — 615 км. Именно дальнобойность должна стать козырем электромобилей Nio.
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал о тяжелой депрессии дочери
Экономика
Forbes назвал самых обедневших за 10 лет российских миллиардеров
Сильнее всех среди российских миллиардеров с 2010 года сократилось состояние Олега Дерипаски, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Футбол
Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ
«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.