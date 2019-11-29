Политика
Южный ФедеральныйПутин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже
Переговоры между Россией и Украиной по вопросу поставок газа продолжаются. В случае, если договоренности не будут достигнуты к моменту саммита в Париже, президенты двух стран смогут обсудить эту проблему. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня, 29 ноября.
Читать в источнике
Оценить
Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
Единоборства
Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
Происшествия
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Гаджеты
OPPO Reno 3 Pro станет одним из самых тонких 5G-смартфонов
Утверждается, что аппарат станет одним из самых тонких 5G-смартфонов, доступных на коммерческом рынке: толщина корпуса составит 7,7 миллиметра.
Происшествия
Екатеринбургский коллектор забрал у должницы машину с ребенком
По информации Горелых, в Екатеринбурге сотрудник коллекторской службы забрал у должницы машину, не заметив в ней пристегнутого ребенка.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Технологии
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
Экономика
В Краснодаре увеличили ставку налога на коммерческое имущество физлиц
В Краснодаре ставка налога на коммерческое имущество физических лиц вырастет с 0,7% до 1 %. Такое решение на внеочередном заседании 29 ноября приняли депутаты Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Политика
В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»
«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Гаджеты
Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple
Происшествия
СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика
Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
Политика
Союзники по НАТО увеличат военные расходы
Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Политика
Путин считает, что «у жителей Кавказа российский флаг в сердце»
Президент РФ Владимир Путин не считает, что на Кавказе слишком мало символики российского государства.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Украинская поп-группа «Время и Стекло» появилась девять лет назад, выпустила два альбома.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Футбол
Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок
В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.