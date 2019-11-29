Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику.

Переговоры между Россией и Украиной по вопросу поставок газа продолжаются. В случае, если договоренности не будут достигнуты к моменту саммита в Париже, президенты двух стран смогут обсудить эту проблему. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня, 29 ноября.

Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже

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