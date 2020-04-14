Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом сообщил ТАСС ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Путин и другие лидеры ЕАЭС встретились в формате видеоконференции

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