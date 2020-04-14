Коронавирус

ЁлдашЁлдашПутин и другие лидеры ЕАЭС встретились в формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом сообщил ТАСС ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 05:05

Подробнее о событии

Путин принял участие в заседании ЕАЭС в онлайн-режиме

Аргументы и Факты06:12

Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

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РИА Новостивчера в 17:15

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ТАСС04:25

Владимир Путин участвует в онлайн-саммите ЕАЭС

Российская газета05:05
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Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

Lenta.ru 06:06
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
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Lenta.ru 05:46
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Будущее России. Национальные проекты 05:47
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Происшествия

В Ростовской области еще 20 человек за сутки заболели коронавирусом

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
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Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
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Армия и оружие

В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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Футбол

В Бразилии на сеансе физиотерапии умер 22-летний футболист

Пресс-служба бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" сообщила о смерти 22-летнего защитника команды Тьяго Кортеса.
Piter.tv 05:11
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
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Шоу-бизнес

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Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
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Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами

Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
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Здоровье

В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики коронавируса

В настоящее время в России зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экономика

Генпрокуратура сообщила о финансовой поддержке букмекерских контор

В сообщении подчеркивается, что внесение организаций в этот перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно актуально в условиях распространения коронавируса.
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На Украине нашли второго виновника пожара в зоне Чернобыльской АЭС

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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Экономика

Цены на золото достигли максимума с осени 2012 года

Цены на золото превысили максимум за семь лет во вторник, 14 апреля.
РБК 03:39
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Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
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Disney и Pixar перенесли премьеры из‑за коронавируса

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В начале месяца несколько тысяч видеозаписей собраний, проведённых с помощью Zoom, были опубликованы на YouTube и Vimeo, а ещё раньше стало известно об уязвимости, позволяющей злоумышленникам красть учётные данные в Windows.
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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
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