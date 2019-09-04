Политика
РИА НовостиПутин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Премьер-министр Индии, прибыв во Владивосток, заговорил на русском языке
Владивосток-Новостивчера в 23:36
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Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
РИА Новости вчера в 20:47
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Вечерняя Москва вчера в 07:26
Политика
Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева
РИА Новости 04:25
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
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МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Экономика сегодня 03:57
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
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Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница»
Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.
RT на русском 01:06
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Экономика
В ПФР предложили выплачивать накопительную пенсию единовременно
Специалисты ПФР предложили внести изменения в систему выплат накопительных пенсий.
Online47.ru 02 сентября в 00:14
Происшествия
В Пскове иномарка врезалась в остановку
Мужчина на иномарке врезался в остановку в Пскове, в результате чего четыре человека пострадали, а сам водитель погиб, сообщили в пресс-службе ГАИ.
РИА Новости 02:59
Происшествия
В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. Шесть человек погибли, многие пострадали.
РЕН ТВ 00:52
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Теннис
Медведев в полуфинале US Open встретится с Димитровым
РИА Новости 00:49
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Общество
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Ведомости вчера в 22:23
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Музыка
Михаил Боярский пожелал всем «Хорошего Питера» в своем новом клипе
Народный артист России Михаил Боярский выпустил новый клип о Санкт-Петербурге. Актер поет о городе, в котором он родился и вырос.
Piter.tv 05:15
Происшествия
Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве
Известия вчера в 16:15
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41