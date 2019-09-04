Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

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