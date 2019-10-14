Политика
Газета.RuПутин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Путин вручил королю камчатского кречета, который натренирован на охоту на птиц, а наследному принцу Мухаммеду бин Салману - изделие из бивня мамонта. Российский президент получил в дар картину с арабским орнаментом. Ближневосточный клубок Отношения королевства с Москвой были заморожены до 1991 года.
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Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению.
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Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Врачи перечислили первые симптомы миомы матки у женщин.
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