Политика

Газета.RuГазета.RuПутин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Путин вручил королю камчатского кречета, который натренирован на охоту на птиц, а наследному принцу Мухаммеду бин Салману - изделие из бивня мамонта. Российский президент получил в дар картину с арабским орнаментом. Ближневосточный клубок Отношения королевства с Москвой были заморожены до 1991 года.
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Владимир Путин
Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению.
— Владимир ПутинРоссийская газета 11:06

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