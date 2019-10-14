Политика

Ruposters.ruRuposters.ruПутин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину. Российский лидер объяснил монарху, что это камчатская птица.
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Владимир Путин
Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаем центр по разведению.
— Владимир ПутинРоссийская газета 11:06

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Обмен Путина и саудовского короля подарками показали на видео

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Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета

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