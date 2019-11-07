Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиарда долларов, а казахстанские в Россию - почти 4 миллиарда. Создано более 6,5 тысяч совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран.

Встреча состоится в Омске, сообщается на сайте Кремля. Главы двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

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Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

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Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.