Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ. Перед пленарным заседанием Форума лидеры России и Казахстана провели двустороннюю встречу.

Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным

Политика Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.

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