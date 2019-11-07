Политика

РИА НовостиРИА НовостиТокаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ. Перед пленарным заседанием Форума лидеры России и Казахстана провели двустороннюю встречу.
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Аваков назвал дату и время начала разведения сил в Петровском

Якщо все буде добре, завтра о 12 — початок розведення! pic.twitter.com / 3UyGkaPIyc — Arsen Avakov (@ AvakovArsen) 7 ноября 2019 г. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не верит в эффективность разведения войск и достижения "хорошего мира" путем переговоров.
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