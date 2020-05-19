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РИА НовостиРИА НовостиПутин: инфляция в России немного замедляется

Инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новости08:42

Путин: рубль начал укрепляться

News.ru08:54

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВ08:53

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звезда08:44

Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолец09:05

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАСС08:40

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ru09:33
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Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
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Общество

В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии

Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13:50
2
Общество

Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве

В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
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Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 08:05
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Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

Российская газета 06:58
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Энергетика

Стоимость нефти продолжает расти

Июльские фьючерсы на марку Brent выросли более чем на 7%, превысив 35 долларов за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.
Эхо Москвы вчера в 11:33
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Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
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Армия и оружие

Украинские боевики ранили мирную жительницу в ДНР

Мирная жительница была ранена в поселке Еленовке в ДНР огнем украинских боевиков вечером 19 мая, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 13:52
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Армия и оружие

Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс

Московский Комсомолец 08:46
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Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
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Шоу-бизнес

В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима

По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru 17 мая в 07:42
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Общество

Богатые россияне начали покупать бункеры

В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:47
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Здоровье

Зараженная коронавирусом саратовчанка родила ребенка

В одном из медучреждений Саратовской области зараженная коронавирусом женщина родила ребенка. У младенца также был диагностирован COVID-19.
Kursk.com 13:47
Общество

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

REGNUM 13:58
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
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Общество

Путин: Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся примерно 22 млн детей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на 18 мая подано уже более 11 млн заявлений на детскую выплату в десять тысяч рублей.
Life.ru 08:02
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
8
Общество

Остров аномального холода в море аномального тепла

Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Игры

CD Projekt обошла Ubisoft и стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе

CD Projekt стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе, и пока что её акции не выказывают склонности к падению.
Игромания.ру 12:19
Здоровье

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Скажем, количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тысяч человек.
Весьма 04:20
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Армия и оружие

Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу

Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Профиль 11:51
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Футбол

«Витесс» уволил тренера, возглавившего команду после ухода Слуцкого

Стюринг был назначен на пост главного тренера 30 декабря, спустя месяц после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого.
Metaratings 13:00
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