Коронавирус
РИА НовостиПутин: инфляция в России немного замедляется
Инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Общество
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Сенаторы рекомендуют Минздраву РФ ввести обязательное государственное страхование для медработников, работающих с больными в условиях эпидемии, такое предложение содержится в проекте постановления палаты, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13:50
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Футбол
Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола
Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
Евро-футбол.ру 01:57
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 08:05
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
Российская газета 06:58
Энергетика
Стоимость нефти продолжает расти
Июльские фьючерсы на марку Brent выросли более чем на 7%, превысив 35 долларов за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.
Эхо Москвы вчера в 11:33
Общество
В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Армия и оружие
Украинские боевики ранили мирную жительницу в ДНР
Мирная жительница была ранена в поселке Еленовке в ДНР огнем украинских боевиков вечером 19 мая, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 13:52
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
Армия и оружие
Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
Московский Комсомолец 08:46
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима
По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru 17 мая в 07:42
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
В последнее время вырос спрос на услуги компаний, которые строят убежища, сообщает Forbes. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:47
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Здоровье
Зараженная коронавирусом саратовчанка родила ребенка
В одном из медучреждений Саратовской области зараженная коронавирусом женщина родила ребенка. У младенца также был диагностирован COVID-19.
Kursk.com 13:47
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
Путин: Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся примерно 22 млн детей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на 18 мая подано уже более 11 млн заявлений на детскую выплату в десять тысяч рублей.
Life.ru 08:02
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Игры
CD Projekt обошла Ubisoft и стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе
CD Projekt стала самой «дорогой» игровой компанией в Европе, и пока что её акции не выказывают склонности к падению.
Игромания.ру 12:19
Здоровье
«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах
Скажем, количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 — около 34 тысяч человек.
Весьма 04:20
Армия и оружие
Лавров усомнился в плане по перемещению ядерного оружия США в Польшу
Россия сомневается, что Вашингтон реализует планы по перемещению своего ядерного оружия из Германии в Польшу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Профиль 11:51
Футбол
«Витесс» уволил тренера, возглавившего команду после ухода Слуцкого
Стюринг был назначен на пост главного тренера 30 декабря, спустя месяц после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого.
Metaratings 13:00