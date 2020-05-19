Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется. "Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться", - сказал глава государства.

Путин заявил о замедлении инфляции в России

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