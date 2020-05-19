Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется. "Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться", - сказал глава государства.
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Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВ08:53

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Взгляд.ру08:58

Путин: рубль начал укрепляться

News.ru08:54

Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолец09:05

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звезда08:44

Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новости08:42

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ru09:33
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Происшествия

Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда

По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком.
Ёрш 09:36
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
1,3K
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
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Общество

Проект МСЗ в Татарстане прошел международную экспертизу

TatCenter 07:40
6
Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

РИА Новости 06:16
56
Общество

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
55
Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
36
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Происшествия

Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат

Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.
NashGorod.ru 08:25
Политика

Посольство РФ посоветовало пресс-секретарю Госдепа подучить историю России

Главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус посоветовали освежить знания по российской истории.
Телеканал 360° 00:38
13
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
12
Здоровье

В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер

ГТРК Волгоград-ТРВ 05:00
1
Происшествия

В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ

Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
ТАСС 08:51
6
Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
5
Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Политика

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
92
Происшествия

Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области

В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
1
Энергетика

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
2,7K
Политика

Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог

Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
3
Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
133
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
8
Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
5
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
54
Общество

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 09:35
5
Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Армия и оружие

Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка.
Взгляд.ру 08:46
Экономика

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
229
Авто

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
72
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости вчера в 08:54
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