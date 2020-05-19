Экономика
Газета.RuПутин заявил о замедлении инфляции в России
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется. "Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться", - сказал глава государства.
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Происшествия
Дело о массовом отравлении таллием в Таганроге дошло до суда
По версии следствия, в 2017 году на ТАНТК обвиняемый из неприязни к нескольким сотрудникам добавил в 19-литровые бутылки с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий — яд, схожий по токсичности с мышьяком.
Ёрш 09:36
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Проект МСЗ в Татарстане прошел международную экспертизу
TatCenter 07:40
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат
Инцидент произошел в Ялуторовске. Выплаты были выделены за особые условия труда при работе с пациентами больных коронавирусом.
NashGorod.ru 08:25
Политика
Посольство РФ посоветовало пресс-секретарю Госдепа подучить историю России
Главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус посоветовали освежить знания по российской истории.
Телеканал 360° 00:38
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Здоровье
В Волгоградской области создается современный инфекционный кластер
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:00
Происшествия
В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
ТАСС 08:51
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Политика
Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Шоу-бизнес
40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Общество
Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса
Сбербанк России создал компанию как проектный офис для поддержки производства вакцины от нового коронавируса, а не для производства этой вакцины, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 09:35
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Армия и оружие
Польский генерал позавидовал модернизации танков в России
Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка.
Взгляд.ру 08:46
Экономика
Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
Авто
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости вчера в 08:54