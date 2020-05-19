Инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Путин: инфляция в России немного замедляется

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