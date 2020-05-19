Экономика
РИА НовостиПутин: инфляция в России немного замедляется
Инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Политика
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM 08:57
Общество
В России летние лагеря могут открыть с 1 июля
В Минпросвещения рекомендовали начать оздоровительную летнюю компанию с 1 июля на фоне пандемии коронавируса.
АБН 06:22
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv 07:40
Политика
Путин поздравил Мишустина с избавлением от коронавируса
RT на русском 08:40
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
Общество
В Красноярском крае падение метеорита попало на видео
Вчера, 18 мая, около 22:40 жители Красноярского края заметили в небе яркую зеленовато-белую вспышку.
ТВ-Енисей 03:55
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
На американском рынке новая Toyota Venza появится уже этим летом.
Автоновости дня 01:11
Футбол
«Уфа» прибыла на сбор в Челябинскую область. Евсеев очень впечатлен
Спорт-Экспресс вчера в 11:16
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Происшествия
В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ
В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС уточнили, что произошел хлопок неопасного газа в химической лаборатории на пятом этаже в помещении площадью 9 кв. м, повреждены оконные проемы и двери.
ТАСС 08:51
Футбол
15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
18 мая 2005 года ЦСКА стал первой российской командой, которая сумела выиграть еврокубок.
RT на русском вчера в 07:04
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек
Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
REGNUM вчера в 08:37
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Политика
Путин заявил о невозможности реализации некоторых нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и главами регионов заявил, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то национальные проекты будут сдвинуты.
Московский Комсомолец 09:02
Общество
Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Экономика
Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
Общество
Генпрокуратура требует заблокировать видео о «чипировании» людей
Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля.
Вести.Ru 07:38
Политика
Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри
Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18