Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин: инфляция в России немного замедляется

Инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник проводит по видеосвязи совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолец09:05

Путин: Инфляция в России немного замедляется

Life.ru09:02

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВ08:53

Путин: рубль начал укрепляться

News.ru08:54

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Взгляд.ру08:58

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звезда08:44

Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новости08:42
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Политика

МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше

Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM 08:57
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Общество

В России летние лагеря могут открыть с 1 июля

В Минпросвещения рекомендовали начать оздоровительную летнюю компанию с 1 июля на фоне пандемии коронавируса.
АБН 06:22
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Культура

Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

Piter.tv 07:40
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Политика

Путин поздравил Мишустина с избавлением от коронавируса

RT на русском 08:40
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Происшествия

В Ростовской области задержан глава администрации Азова

REGNUM 05:49
15
Политика

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
ТАСС 06:59
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Общество

В Красноярском крае падение метеорита попало на видео

Вчера, 18 мая, около 22:40 жители Красноярского края заметили в небе яркую зеленовато-белую вспышку.
ТВ-Енисей 03:55
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

На американском рынке новая Toyota Venza появится уже этим летом.
Автоновости дня 01:11
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Футбол

«Уфа» прибыла на сбор в Челябинскую область. Евсеев очень впечатлен

Спорт-Экспресс вчера в 11:16
Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
8
Происшествия

В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС уточнили, что произошел хлопок неопасного газа в химической лаборатории на пятом этаже в помещении площадью 9 кв. м, повреждены оконные проемы и двери.
ТАСС 08:51
Футбол

15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

18 мая 2005 года ЦСКА стал первой российской командой, которая сумела выиграть еврокубок.
RT на русском вчера в 07:04
1
Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Кино

Гостья из «Войны клонов» может посетить сериал про Оби-Вана Кеноби

VistaNews 02:26
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Здоровье

115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
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Здоровье

В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек

Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Армия и оружие

Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

REGNUM вчера в 08:37
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Общество

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
30
Политика

Путин заявил о невозможности реализации некоторых нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и главами регионов заявил, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то национальные проекты будут сдвинуты.
Московский Комсомолец 09:02
Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
66
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
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Экономика

Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год

Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
9
Общество

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
34
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
93
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
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Общество

Генпрокуратура требует заблокировать видео о «чипировании» людей

Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля.
Вести.Ru 07:38
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Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
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