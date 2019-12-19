Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБК19 декабря в 07:46

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новости19 декабря в 06:15

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ru19 декабря в 06:30

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАСС19 декабря в 06:42

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газета19 декабря в 06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда19 декабря в 06:06

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россия19 декабря в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Футбол

Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 04:40
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 13:27
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Авто

Названы 35 моделей авто, которые снимаются с производства

Letnews.ru 04:12
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ

РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Эхо Москвы 19 декабря в 10:24
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor 03:30
Единоборства

Лебедев оказался немного легче Мчуну перед боем

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну весит 90,6 кг. Вес Дениса Лебедева составляет 90,5 кг.
ГЛАС.RU вчера в 03:32
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Шоу-бизнес

Брэд Питт дождался только половину своих детей на свой день рождения

Источник из близкого окружения актёра рассказывает, что Брэд позвал на день рождения всех общих детей с Анджелиной Джоли, однако на празднике появились только трое младших.
Bimru.ru вчера в 02:56
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
Игры

Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала три года

Над игрой, которая находилась в разработке три года, трудилась команда, создававшая серию Watch Dogs.
Cyber.sports.ru 04:40
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 19 декабря в 07:13
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний

Евросоюз выступает против санкций США, которые направлены на компании ЕС, ведущие законный бизнес, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии, который прокомментировал американское меры против «Северного потока — 2».
RT на русском 05:07
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 19 декабря в 07:39
Наука

Доказана польза кофе в борьбе с ожирением

Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.
Lenta.ru 03:22
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС вчера в 03:42
Гаджеты

Apple привезла в Россию компьютер по цене квартиры в Выхине

Устройство доступно на сайте компании, российские ретейлеры разместили страницы компьютера с пометкой "Скоро в продаже".
Life.ru 19 декабря в 05:45
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Политика

Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»

Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Аргументы и Факты 19 декабря в 21:06
Общество

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Российская компания «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий по действующим контрактам для восстановления баланса сторон.
Известия 05:07
Хоккей

Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» 14 миллионов долларов

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук заработал за выступление в клубе 14 млн долларов.
Спорт-Экспресс 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное