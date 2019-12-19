Экономика
РЕН ТВПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.
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Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года
ТАСС19 декабря в 06:42
Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%
Интерфакс - Россия19 декабря в 06:00
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