Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.

Путин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

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