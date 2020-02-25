Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

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