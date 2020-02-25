Политика
Lenta.ruРабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Общество
В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов
Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Общество
Владельцы карт «Мир» от Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов-партнеров в удаленных и малонаселенных пунктах.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Политика
Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе
Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
Общество
СМИ: один из обвиняемых в отравлении болгарского бизнесмена работал в российском представительстве при ВТО в Женеве
Предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Горшков, которого прокуратура Болгарии обвиняет в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, имел дипломатический паспорт и был членом миссии России в ВТО.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Происшествия
В Анкаре экстренно сел самолет из-за подозрения на вирус у пассажира
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Авто
Названа средняя цена кроссовера с пробегом в РФ в 2019 году
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Политика
Партию Зеленского на новых выборах поддержит 36,4% избирателей — опрос
За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Общество
В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса
Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
Здоровье
Эпидемия коронавируса достигла пика и пошла на спад — ВОЗ
Эпидемия коронавируса Covid-19 достигла своего пика более двух недель назад и пошла на спад.
Общество
В США начнут испытывать вакцину от нового коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Футбол
Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ
Кто знает, куда приведет нас путь. Но мы думаем от матча к матчу — так что сейчас в фокусе «Челси».
Здоровье
Дети медработников попадут в детские сады без очереди
Речь идет об установлении права на первоочередной прием в детсады для детей медработников поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и скорой медицинской помощи.
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Общество
Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
Общество
На Колыме 8 НКО получат поддержку Фонда президентских грантов
Общая сумма на реализацию инициатив - семь миллионов рублей Первый этап реализации проекта "Сова Мудрова" / Фото: Магаданская областная общественная организация работников культуры По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году восемь социально ориентированных НКО Магаданской области получили поддержку на высшем уровне.
Армия и оружие
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Гаджеты