Политика

Lenta.ruLenta.ruРабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля.
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Рабочая группа по Конституции решила не менять ее преамбулу

Газета.Ru04:27

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

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В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

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Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
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В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса

Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
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Эпидемия коронавируса достигла пика и пошла на спад — ВОЗ

Эпидемия коронавируса Covid-19 достигла своего пика более двух недель назад и пошла на спад.
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В США начнут испытывать вакцину от нового коронавируса

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Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

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Главный тренер «Баварии» оценил шансы «Баварии» на победу в ЛЧ

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Речь идет об установлении права на первоочередной прием в детсады для детей медработников поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и скорой медицинской помощи.
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Путин выразил соболезнования родным и близким Язова

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Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

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Samsung представила нового монстра автономности

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