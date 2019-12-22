Политика
Lenta.ruПутин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями. По словам главы государства, он высказывает свою точку зрения по вопросам, которые волнуют представителей СМИ, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ.Вести.Ru05:49
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Путин отреагировал на слухи о «манипуляциях» над журналистами на пресс-конференции
Московский Комсомолец06:55
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