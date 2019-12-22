Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями. По словам главы государства, он высказывает свою точку зрения по вопросам, которые волнуют представителей СМИ, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ.
Вести.Ru05:49

Подробнее о событии

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Lenta.ru07:09

Владимир Путин: Наша с прессой встреча - это обмен точками зрения

Комсомольская правда09:52

Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции

Газета.Ru07:45

Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

Известия08:57

Путин отреагировал на слухи о «манипуляциях» над журналистами на пресс-конференции

Московский Комсомолец06:55

Путин рассказал, что на большой пресс-конференции обсуждает важные для граждан РФ вопросы

ТАСС06:37

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

Вести.Ru05:49
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Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Газета.Ru 02:12
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Биатлон

Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте, победу одержала Экхофф

Женской гонкой на 12,5 км с общего старта завершился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.
Вести.Ru 09:05
Происшествия

В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
REGNUM 10:32
Энергетика

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Газета.Ru вчера в 10:01
Происшествия

Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

Газета.Ru вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Попова прокомментировала телеканалу "360" появившиеся в СМИ сообщения о том, что банковские счета супруга артистки Петра Чернышева были заблокированы из-за поступавших на них пожертвований на лечение актрисы.
РИА Новости 09:20
Авто

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Российская газета 06:32
Политика

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

"Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

Shraibikus News 07:39
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Музыка

Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Происшествия

В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

Как сообщает издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию, в результате инцидента пострадали 13 человек.
РБК 09:00
Шоу-бизнес

Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Политика

В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Общество

Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

BFM.ru 07:58
Происшествия

Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание.
ТАСС 09:43
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com 20 декабря в 14:47
Футбол

Салах, Мане и Марез поборются за звание лучшего футболиста Африки

Африканская конфедерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке.
Вести.Ru 06:57
Общество

Елизавета II встретит Рождество без мужа

Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.
ТВ Центр 08:51
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

BFM.ru 05:35
Наука

Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна

В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
ToDay News Ufa вчера в 08:35
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Космос

Телескоп Hubble обнаружил сверхлегкие планеты

Актуальные Новости 20 декабря в 19:00
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