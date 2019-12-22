Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями. По словам главы государства, он высказывает свою точку зрения по вопросам, которые волнуют представителей СМИ, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ.
Вести.Ru05:49

Подробнее о событии

Путин отметил важность общения со СМИ во время пресс-конференции

Известия08:57

Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции

Газета.Ru07:45

Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Lenta.ru07:09

«Их мнение я учитываю»: Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции

Комсомольская правда07:31

Путин отреагировал на слухи о «манипуляциях» над журналистами на пресс-конференции

Московский Комсомолец06:55

Путин рассказал, что на большой пресс-конференции обсуждает важные для граждан РФ вопросы

ТАСС06:37

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

Вести.Ru05:49
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Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru вчера в 08:17
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Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
РБК 07:55
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
RT на русском 08:14
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Экспресс газета вчера в 12:40
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru 20 декабря в 22:33
Политика

В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента

Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:28
Авто

Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее

Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
Юга.ру 19 декабря в 05:34
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Общество

Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летием

ТАСС 03:16
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Наука

В Китае создали «Искусственное Солнце»

Накануне.Ru 20 декабря в 01:52
Авто

Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на треть

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам ноября 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 3 965 единиц.
Автостат 20 декабря в 00:59
Политика

Лавров заявил, что Россия готова показать США «Сармат»

Россия уже презентовала США систему «Авангард» вживую, позже будет готова сделать это с «Сарматом».
Политическая Экспертиза 07:21
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Происшествия

В Москве неизвестный «открыл стрельбу» из охолощенного оружия

Полиция ищет неизвестного, по предварительным данным, стрелявшего из охолощенного оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции в воскресенье.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

Газета.Ru вчера в 20:27
Общество

«Урановые хвосты» начали перегружать после отъезда Путина

Днем 22 декабря после отъезда президента Владимира Путина из Петербурга с судна «Михаил Дудин» начали перегружать вторую партию «урановых хвостов».
МР7.ру 07:10
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
Биатлон

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира во французском Анси.
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Гаджеты

Лучшие гаджеты под елку

Цифровая система FPV DJI Китайский гигант DJI делает одни из лучших в мире дронов, и уж если дарить главную игрушку десятилетия, то точно от этой компании.
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Политика

Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории

Ранее МИД Польши, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина, заявил об искажении реальной картины прошлого российскими властями, а также заявили, что слова президента подрывают совместную работу экспертов двух государств.
Коммерсантъ 05:58
Экономика

В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Газета.Ru вчера в 23:46
Спорт

Скар и Вальнес победили в командном спринте на этапе КМ в Планице

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
РИА Новости 06:15
Футбол

Максим Калиниченко: «Дзюба перегнул со словами о фашистах»

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ против красно-белых (1:0).
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Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская снялась без бюстгальтера

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Обоснованием легкорельсового транспорта в Воронеже займутся пермяки

Обозреватель Врн 06:03
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