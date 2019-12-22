Политика

РБКРБКПутин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Глава государства отметил, что ему важно услышать мнение участвующих в пресс-конференции журналистов, так как они «очень близко общаются с людьми». По словам Путина, он учитывает это в своей работе.
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с чего всё началось

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ.
Вести.Ru05:49

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Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

РБК08:56

Владимир Путин: Наша с прессой встреча - это обмен точками зрения

Комсомольская правда09:52

Путин рассказал о «манипуляциях» СМИ на Большой пресс-конференции

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Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции

Lenta.ru07:09

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ТАСС06:37

Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции

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