Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ.

с чего всё началось

Глава государства отметил, что ему важно услышать мнение участвующих в пресс-конференции журналистов, так как они «очень близко общаются с людьми». По словам Путина, он учитывает это в своей работе.

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