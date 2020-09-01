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ИнфоСМИ
ИнфоСМИ

Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

Глава России заявил, что власти не намерены проводить полный перевод учащихся на дистанционное обучение. Путин отметил, что способ дистанционного преподавания никоим образом не может сегодня стать полноценной заменой традиционному образованию.В источнике
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Газета.Ru

Путин объяснил, почему Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru08:27
URA.Ru

Политолог: что значат слова Путина о дистанционной учебе в школах

URA.Ru07:44
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00
RT на русском

Путин исключил переход на дистанционное образование в России

RT на русском06:31
РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
Известия

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Известия06:43

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова анализирует новый проект областного Минздрава: - Минздрав Архангельской области подготовил «Проект модернизации первичного звена здравоохранения» нашего региона, и этот проект, насколько мне известно, уже был заслушан на заседании Правительства и одобрен.
Rusnord07:45

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
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