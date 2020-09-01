Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

Глава России заявил, что власти не намерены проводить полный перевод учащихся на дистанционное обучение. Путин отметил, что способ дистанционного преподавания никоим образом не может сегодня стать полноценной заменой традиционному образованию.