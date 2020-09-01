Путин исключил переход на дистанционное образование в России
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Россия пока не планирует полностью переходить на дистанционное образование. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции, сообщает Кремль.В источнике
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