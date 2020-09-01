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РБК
РБК

Путин исключил переход на дистанционное образование в России

Россия пока не планирует полностью переходить на дистанционное образование. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции, сообщает Кремль.В источнике
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РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
RT на русском

Путин рассказал о перспективах дистанционного обучения в России

RT на русском09:31
URA.Ru

Политолог: что значат слова Путина о дистанционной учебе в школах

URA.Ru07:44
Известия

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Известия06:43
Московский Комсомолец

Путин однозначно оценил дистанционную учебу в школах

Московский Комсомолец10:56
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
Коммерсантъ04:13
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ru09:28
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова анализирует новый проект областного Минздрава: - Минздрав Архангельской области подготовил «Проект модернизации первичного звена здравоохранения» нашего региона, и этот проект, насколько мне известно, уже был заслушан на заседании Правительства и одобрен.
Rusnord07:45

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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