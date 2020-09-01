Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование
Смотрите также
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Умер российский писатель Владислав Крапивин
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Электронная почта посольства России в Австрии подверглась атаке
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Путин призвал чтить память о подвиге народа
Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний
Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории
Путин поздравил учащихся российских школ и вузов с Днем знаний
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
По словам президента России, переход на дистанционное образование является нецелесообразным. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в обучении главную роль играют общение и командная работа.В источнике
Подробнее о событии