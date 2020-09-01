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CT news
CT news

Путин высказался против полного перехода на дистанционное образование

По словам президента России, переход на дистанционное образование является нецелесообразным. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в обучении главную роль играют общение и командная работа.В источнике
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Московский Комсомолец

Путин однозначно оценил дистанционную учебу в школах

Московский Комсомолец10:56
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00
Газета.Ru

Путин объяснил, почему Россия не является «страной-бензоколонкой»

Газета.Ru08:27
Известия

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Известия06:43
РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
RT на русском

Путин рассказал о перспективах дистанционного обучения в России

RT на русском09:31

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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