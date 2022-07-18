В условиях санкций Россия будет интенсивно искать новые технологические решения и развивать уже имеющиеся заделы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.
Украинская переговорная делегация не поддерживает с Россией никаких контактов после достижения стамбульских договоренностей, если российско-украинские переговоры будут возобновляться, то условия для них совершенно другие, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" коллегу — Сергея Лаврова — и "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина.
Прежде всего, автоэксперт напомнил, что дешевле всего ввозить в Россию автомобили возрастом от 3 до 5 лет — при двигателе объемом до 1,0 литра: их «растаможка» обойдется всего в 1,5 евро за кубический см, а при объеме от 1 до 1,5 литров — уже 1,7 евро.