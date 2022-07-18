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Путин исключил возвращение России на десятилетия назад

В условиях санкций Россия будет интенсивно искать новые технологические решения и развивать уже имеющиеся заделы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.
Российская газета
Президент указал, что против нашей страны используются не просто ограничения, а вводится «практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам».
Московский Комсомолец
По словам Путина, власти намерены искать новые решения и эффективно использовать уже имеющиеся технологии.
Газета.Ru
В апреле президент США Джо Байден заявил, что санкции против России свели на нет экономические достижения России за 15 лет.
РБК

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