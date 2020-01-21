Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. Указом президента были внесены изменения в структуру правительства.

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Энергетика РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.

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Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

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