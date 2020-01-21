Политика

Банки.руБанки.руПутин назначил новое правительство

Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента. Указом президента были внесены изменения в структуру правительства.
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