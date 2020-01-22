Политика
КоммерсантъПутин изменил структуру правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, в новом правительстве будет 9 вице-премьеров, раньше их было 10. Кроме того, президент упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Политика
Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Гаджеты
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
Общество
Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира
Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Происшествия
В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки
По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Игры
Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?
Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx.
Экономика
ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
Футбол
«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»
«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 12-е место в турнирной таблице (30 очков).
Авто
Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси
Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.