Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, в новом правительстве будет 9 вице-премьеров, раньше их было 10. Кроме того, президент упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.
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Кабинет с видом на перемены

Российская газета16:08

Кабинет Мишустина: обновленный социальный блок, новички и «долгожители»

ТАСС14:57

Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти

Эхо Москвы11:55

Объявлен состав нового правительства

РИА Новости13:09

Путин изменил структуру правительства

Коммерсантъ11:58

Президент подписал указ о структуре нового правительства

Общественное телевидение России12:12

Путин подписал указ о структуре нового правительства

Известия12:44
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Хоккей

ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.
Московский Комсомолец 14:14
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Газета.Ru вчера в 07:42
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
Общество

Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
РБК 14:35
Хоккей

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Чемпионат 11:51
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН 08:23
Политика

Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Российская газета 16:32
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал вчера в 06:41
Политика

Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.
Lenta.ru 16:46
Наука

Создана камера для съёмки прозрачных объектов

Ferra 10:36
Кино

Машины для супергероев из вселенной Marvel

Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Pravda.Ru 13:19
Политика

Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Из-за вспышки опасного коронавируса Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.
Телеканал Санкт-Петербург 10:26
Общество

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС

Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Радио Sputnik 11:34
Гаджеты

Вышло финальное обновление ОС Windows 7

Американская компания Microsoft сообщила в своем блоге, что выпустила финальное обновление для легендарной операционной системы Windows 7. Это обновление безопасности ОС KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310.
RuNews24.ru вчера в 07:13
Общество

Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Известия 13:30
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс 07:45
Футбол

РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru 00:28
Происшествия

В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Вести.Ru 02:03
Происшествия

В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
РИА Новости 16:00
Экономика

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Известия 09:29
Игры

Игры Half-Life могут стать бесплатными до выхода VR спин-оффа Alyx?

Некоторые пользователи Steam сполучили сообщение о том, что коллекция игр Half-Life будет бесплатной в сервисе до того момента, как выйдет VR игры Half-Life: Alyx.
REGNUM 11:05
Экономика

ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Футбол

«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»

«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 12-е место в турнирной таблице (30 очков).
Soccer.ru 16:27
Авто

Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси

Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.
SpeedMe 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
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