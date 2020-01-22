Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, в новом правительстве будет 9 вице-премьеров, раньше их было 10. Кроме того, президент упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

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Политика Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.

Кино Машины для супергероев из вселенной Marvel Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

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Происшествия В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.

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