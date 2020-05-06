Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор рассказал, когда можно ослабить режим самоизоляции в России

Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.
Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21

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Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

РИА Новости04:31

Онлайн-трансляция: 6 мая Владимир Путин обсудит сроки снятия ограничений по коронавирусу

Собака.ru03:48

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии

Коммерсантъвчера в 17:50

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

АБН02:29

Путин заслушает доклады о выходе из режима самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 17:32

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Интерфаксвчера в 17:06

Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

ТАССвчера в 17:03
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
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Происшествия

В столице ДНР взорвался автомобиль — соцсети

REGNUM 05:57
Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Политика

Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост

Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,5K
Происшествия

Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд

Новый День 06:26
Наука

В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

Российские ученые создали тест, способный диагностировать рак органов пищеварения по выдыхаемому воздуху, на разработку и организацию дальнейшего производства потратят 4,5 млн рублей, сообщается на сайте закупок госкорпорации «Росатом».
Live24 04:40
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%

Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Общество

С 14 мая Финляндия открывает границы

Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
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Футбол

В Испании рассказали об интересе российских клубов к Черышеву

«Зенит» и «Локомотив» являются главными претендентами на полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Матч ТВ 03:34
Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Энергетика

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
662
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
13
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Ведомости 02:38
217
Общество

Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета

Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
5
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
1,1K
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 06:06
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Здоровье

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом

С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
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Происшествия

В Подмосковье дерево упало на четырехлетнюю девочку

Российская газета 06:58
Здоровье

В Саратовской области на карантин закроют еще один район

Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
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Киберспорт

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
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