Коронавирус
Lenta.ruПутин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Путин». Ведомство не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. В России на данный момент 134,6 тысячи официальных случаев коронавируса, при этом больше 50 тысяч заражений медики зафиксировали на этой неделе.Екатеринбург Онлайн03 мая в 07:21
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Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
Минздрав: Россия не вышла на плато по коронавирусу, идет прирост
Россия пока не вышла на плато по распространению COVID-19, постоянно идет прирост заболеваемости.
Вести.Ru 06:49
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд
Новый День 06:26
Наука
В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху
Российские ученые создали тест, способный диагностировать рак органов пищеварения по выдыхаемому воздуху, на разработку и организацию дальнейшего производства потратят 4,5 млн рублей, сообщается на сайте закупок госкорпорации «Росатом».
Live24 04:40
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%
Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Общество
С 14 мая Финляндия открывает границы
Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
Футбол
В Испании рассказали об интересе российских клубов к Черышеву
«Зенит» и «Локомотив» являются главными претендентами на полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Матч ТВ 03:34
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Энергетика
В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным
Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Армия и оружие
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
В Вооруженных силах РФ число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции превысило число заболевших, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 06:06
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Здоровье
В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом
С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
RT на русском 01:05
Происшествия
В Подмосковье дерево упало на четырехлетнюю девочку
Российская газета 06:58
Здоровье
В Саратовской области на карантин закроют еще один район
Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
Киберспорт
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34