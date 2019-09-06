Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения, сообщает пресс-служба Кремля. «Глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат злоумышленника»,— говорится в сообщении.

Путин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее

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