Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения, сообщает пресс-служба Кремля. «Глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат злоумышленника»,— говорится в сообщении.
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Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

ТАССвчера в 15:45

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

РИА Новостивчера в 15:47

Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

RT на русскомвчера в 15:52

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБКвчера в 15:53

Путин позвонил Памфиловой после вести о нападении на нее

РЕН ТВвчера в 15:47

Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

Телеканал 360°вчера в 15:52

Путин позвонил Памфиловой после нападения на нее

Московский Комсомолецвчера в 16:01
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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РИА Новости вчера в 17:41
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

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Теннисист Медведев вышел в финал US Open

23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
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Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
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Газета.Ru 00:42
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ТАСС вчера в 12:33
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Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
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Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»

Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru вчера в 13:00
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В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка

Невские Новости вчера в 13:28
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ФАН вчера в 21:19
Авто

3 лучших машины для тюнинга

Пройти через процедуру тюнинга имеет возможность любая модель автомобиля, но имеются машины, которые приобрели особую любовь у специалистов по улучшению и доработке автомобилей.
Car.ru вчера в 11:13
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Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
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Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет

В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:02
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Центробанк снова понизил ключевую ставку

Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
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Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК вчера в 21:37
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Журналист обвинил Трампа в ведении войны против Калифорнии

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В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
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О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка.
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После смерти Олега Табакова Александру Семчеву не дают роли в театре

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Футбол

Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:57
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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