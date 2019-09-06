Политика
КоммерсантъПутин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее
Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения, сообщает пресс-служба Кремля. «Глава государства выразил надежду, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат злоумышленника»,— говорится в сообщении.
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Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК вчера в 14:03
Экономика
Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7%
Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.
ПРАЙМ вчера в 09:29
Происшествия
На Кубани пять девочек отравились принесенными в школу таблетками
Полиция на Кубани проводит проверку в связи с отравлением школьниц в Староминском районе, они находятся в больнице, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС вчера в 12:33
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru вчера в 13:00
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака
ФАН вчера в 21:19
Авто
3 лучших машины для тюнинга
Пройти через процедуру тюнинга имеет возможность любая модель автомобиля, но имеются машины, которые приобрели особую любовь у специалистов по улучшению и доработке автомобилей.
Car.ru вчера в 11:13
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru вчера в 01:10
Авто
Концерн FCA расскажет о своей работе
SpeedMe вчера в 08:44
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Происшествия
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК вчера в 21:37
Политика
Журналист обвинил Трампа в ведении войны против Калифорнии
Антимонопольное расследование Минюста США против четырех автопроизводителей является частью войны президента США Дональда Трампа со штатом Калифорния.
РЕН ТВ 00:43
Происшествия
В Канаде медведь загрыз пожилую американку
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, которая находилась на отдыхе.
РЕН ТВ вчера в 19:34
Здоровье
Водка избавит от остеохондроза, говорят медики
О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка.
MedikForum.ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Беременная Саша Артемова напугала снимком отекших ног
Жена Евгения Кузина не скрывает, что тяжело переносит беременность из-за отеков и набранного веса.
StarHit.ru вчера в 21:30
Театры
После смерти Олега Табакова Александру Семчеву не дают роли в театре
OAnews вчера в 04:09
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:57