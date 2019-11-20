Экономика
Банки.руПутин: капитализация «Газпрома» явно занижена
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что капитализация "Газпрома" в настоящее время находится на минимальном уровне и будет только расти.
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Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Политика
В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России
Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Экономика
Акции Мосбиржи достигли максимума с сентября 2018 года
Последний раз цена акций компании находилась на этом уровне 27 сентября 2018 года.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Экономика
Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Политика
Задержанные Россией украинские корабли прибывают в Очаков
Думская Украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы, прибывают в Очаков Николаевской области.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Финансы
Эксперты оценили проект бюджета на 2020 год
Накануне Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В Киеве умер избитый пасынком ветеран «АТО»
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Армия и оружие
ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Экономика
Российская гильдия пекарей ожидает роста цен на хлеб
Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в этом году достигнет 6,5–7 процентов, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3 процента, по оценке Минэкономразвития).
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане
Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.
Футбол
«Зенит» высмеял низкую популярность «Спартака» в Китае
Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.