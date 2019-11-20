Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что капитализация "Газпрома" в настоящее время находится на минимальном уровне и будет только расти.

Политика В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».

Политика Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Экономика Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.

Экономика Российская гильдия пекарей ожидает роста цен на хлеб Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в этом году достигнет 6,5–7 процентов, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3 процента, по оценке Минэкономразвития).

Политика Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.

Футбол «Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.

Происшествия Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.