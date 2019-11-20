Экономика

Банки.руБанки.руПутин: капитализация «Газпрома» явно занижена

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что капитализация "Газпрома" в настоящее время находится на минимальном уровне и будет только расти.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Силуанов считает, что капитализация «Газпрома» будет расти после заявления Путина

ТАСС08:39

Путин ответил на вопрос о кадровых изменениях в «Газпроме»

Ведомости07:13

Путин рассчитывает на продолжение позитивных изменений в «Газпроме»

РИА Новости06:42

Путин: капитализация «Газпрома» явно занижена

Банки.ру06:35

Путин назвал компанию в мировой энергетике с самым высоким потенциалом

Rambler News Service06:21

Путин считает, что акции «Газпрома» недооценены

Finam.Ru06:13

Путин рассказал о рекордном потенциале развития «Газпрома»

Известия06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Политика

В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России

Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».
REGNUM 05:24
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
Экономика

Акции Мосбиржи достигли максимума с сентября 2018 года

Последний раз цена акций компании находилась на этом уровне 27 сентября 2018 года.
ТАСС 07:32
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Москва 24 вчера в 08:32
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru 09:27
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Кино

Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Наша версия 10:36
Экономика

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 10:34
Политика

Задержанные Россией украинские корабли прибывают в Очаков

Думская Украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы, прибывают в Очаков Николаевской области.
РЕН ТВ 09:27
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Финансы

Эксперты оценили проект бюджета на 2020 год

Накануне Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы.
Парламентская газета 03:54
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Происшествия

В Киеве умер избитый пасынком ветеран «АТО»

ИА Новороссия 11:18
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Армия и оружие

ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине

Южный Федеральный 10:45
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

Русская Планета вчера в 05:50
Экономика

Российская гильдия пекарей ожидает роста цен на хлеб

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в этом году достигнет 6,5–7 процентов, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3 процента, по оценке Минэкономразвития).
ФедералПресс 18 ноября в 23:56
Политика

Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
РБК 09:16
Футбол

«Манчестер Юнайтед» запретит игрокам выходить на улицу в Астане

Руководство клуба разрешит игрокам покидать помещения всего на 10 минут из-за ожидаемого в день матча мороза в 20 градусов по Цельсию, сообщает ESPN FC.
Евро-футбол.ру вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту из-за хакерского взлома почты ее мужа

StarHit.ru 07:00
Авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Российская газета 04:22
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.
RT на русском 09:44
Футбол

«Зенит» высмеял низкую популярность «Спартака» в Китае

Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
РИА Новости 10:06
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное