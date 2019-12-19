Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции. В настоящее время, согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
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Корреспондент «Ъ» Андрей Винокуров о возможных изменениях политической системы

Коммерсантъ07:04

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Интерфакс06:00

Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

РИА Новости07:12

Путин: наверное, можно изменить Конституцию и запретить работать президентом более двух сроков

Медиазона05:46

Путин допустил ограничение президентского правления всего двумя сроками

Ведомости05:45

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

РБК05:41

Путин о президентских сроках: оговорку «подряд» можно отменить

RT на русском05:51
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Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце

RT на русском 06:54
Политика

Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
ФАН 07:32
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
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РИА Новости 06:15
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«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

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Политика

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В облаках звездной пыли. Что скрывают протопланетные диски

Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.
РИА Новости 00:00
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Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»

Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
ProstoProSport 05:30
Политика

Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Телеканал 360° 07:13
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Общество

Путин назвал способы повышения зарплаты врачей

Глава государства уверен, что наилучший способ увеличения зарплат медиков - избавиться от несправедливой дифференциации, а также изменить базовую ставку постоянного оклада.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
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NVIDIA представила PhysX 5.0

NVIDIA официально анонсировала следующую версию своего кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
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В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
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Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 06:15
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Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
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Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика Сегодня 07:48
Экономика

Бюджета Украины не хватило на декабрь

Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
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Путин шуткой ответил, почему давно не приезжал на Камчатку

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему давно не приезжал на Камчатку.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Путин о союзном государстве с Белоруссией: 90% задач не сделано

Из задач создания союзного государства с Белоруссией не выполнено порядка девяноста процентов.
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Новая Kia Optima стала полноприводной

В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Политика

Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд

Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.
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