Общество
МР7.руПутин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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