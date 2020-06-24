Общество

МР7.руМР7.руПутин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Речь идет о россиянах, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Читать в источнике
Комментировать3,3K

Подробнее о событии

Социология или налоговая политика: повышение налога для богатых

REGNUM07:02

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28

Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей

RT на русскомвчера в 10:20

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03

Реформа НДФЛ не уменьшит имущественное неравенство и не увеличит справедливость

Ведомостивчера в 16:57

Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

ТАСС23 июня в 19:11

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости23 июня в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 18:03
4,9K
Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru 12:38
4
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
961
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
6
Авто

Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире

Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
4
Общество

В Приморье судья ушла в отставку после конфликта с прокурором

Судья Советского районного суда Владивостока Рона Сопчук подала в отставку после того, как квалификационная коллегия судей Приморского края понизила ее в квалификационном классе из-за того, что она обратилась к представителю Генпрокуратуры в чужом процессе.
РИА Новости 01:33
4
Футбол

ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
544
Общество

Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию

Байкал24 02:50
127
Космос

Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос

Сообщается, что выхода в космос с Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен.
Комсомольская правда вчера в 18:08
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
206
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
5
Происшествия

В Бурятии выявили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2

Улан-Удэ, 25 июня 2020, 06:12 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:12
167
Здоровье

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
163
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвы 18:05
960
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу

РИА Новости 17:14
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
713
Хоккей

«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»

Чемпионат 09:30
1
Общество

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Газета.Ru 08:48
104
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
879
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
5,8K
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
401
Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Evo-rus.com вчера в 07:39
7
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
490
Общество

В Республике Алтай за сутки заболели коронавирусом еще 11 человек

Четыре человека из заболевших за минувшие сутки контактировали с ранее заразившимися.
RuNews24.ru 03:08
53
Армия и оружие

В США заявили о перехвате двух российских Ил-38 в районе Аляски

Газета.Ru 09:55
9
Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

РИА Новости 23 июня в 04:59
Происшествия

В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM 20:36
8
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
43
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное